В Добруше пьяный байкер попал в реанимацию, влетев в отбойник моста

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадал мотоциклист, произошло в Добрушском районе.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 42-летний пьяный бесправник на Samurai на закруглении дороги деревня Уть — деревня Высокий Хутор не справился с управлением и врезался в отбойное ограждение моста через реку Уть.

Мужчина получил тяжелые травмы, с которыми был доставлен в реанимацию районной больницы.

Напомним, девятого мая в Москве во время езды на мотоцикле умер известный теле- и радиоведущий Сергей Доренко.