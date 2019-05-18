В Добруше пьяный байкер попал в реанимацию, влетев в отбойник моста

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадал мотоциклист, произошло в Добрушском районе.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 42-летний пьяный бесправник на Samurai на закруглении дороги деревня Уть — деревня Высокий Хутор не справился с управлением и врезался в отбойное ограждение моста через реку Уть.

Мужчина получил тяжелые травмы, с которыми был доставлен в реанимацию районной больницы.

Напомним, девятого мая в Москве во время езды на мотоцикле умер известный теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
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Тэги: ДТП пьянство за рулем мотоциклист Город: Добруш

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