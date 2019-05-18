Латвия – Россия и Швеция – Швейцария. Кто еще сыграет в субботу на ЧМ по хоккею

В субботу, 18 мая, на чемпионате мира по хоккею, который проходит в словацких Братиславе и Кошице, состоятся шесть противостояний.

Среди всех встреч наибольший интерес, пожалуй, вызывают три: битва двух бывших советских республик, а также соперничество одних из лидеров групп.

Вот полная картина дня (кто, когда сыграет, на кого ставят букмекеры):

Начало в 13:15

Дания – США (коэффициенты букмекеров – 14.0/9.0/1.1);

Латвия – Россия (19.0/11.0/1.1).

Начало 17:15

Канада – Германия (1.1/9.0/14);

Италия – Норвегия (10.5/7.5/1.5).

Начало 21:15

Великобритания – Словакия (55.0/22.0/1.1);

Швеция – Швейцария (1.4/5.5/6.3).

Турнирные таблицы на данный момент выглядят так:

группа А

Финляндия – 13 очков (после 5 матчей, разница шайб +10); Германия – 12 (4, +7); Канада – 9 (4, +10); США – 8 (4, +7); Словакия – 6 (5, +2); Дания – 5 (4, +7); Франция – 1 (5, -16); Великобритания – 0 (5, -27).

группа В