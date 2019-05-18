Латвия – Россия и Швеция – Швейцария. Кто еще сыграет в субботу на ЧМ по хоккею

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В субботу, 18 мая, на чемпионате мира по хоккею, который проходит в словацких Братиславе и Кошице, состоятся шесть противостояний.

Среди всех встреч наибольший интерес, пожалуй, вызывают три: битва двух бывших советских республик, а также соперничество одних из лидеров групп.

Вот полная картина дня (кто, когда сыграет, на кого ставят букмекеры):

Начало в 13:15

  • Дания – США (коэффициенты букмекеров – 14.0/9.0/1.1);
  • Латвия – Россия (19.0/11.0/1.1).

Начало 17:15

  • Канада – Германия (1.1/9.0/14);
  • Италия – Норвегия (10.5/7.5/1.5).

Начало 21:15

  • Великобритания – Словакия (55.0/22.0/1.1);
  • Швеция – Швейцария (1.4/5.5/6.3).

Турнирные таблицы на данный момент выглядят так:

группа А

  1. Финляндия – 13 очков (после 5 матчей, разница шайб +10);
  2. Германия – 12 (4, +7);
  3. Канада – 9 (4, +10);
  4. США – 8 (4, +7);
  5. Словакия – 6 (5, +2);
  6. Дания – 5 (4, +7);
  7. Франция – 1 (5, -16);
  8. Великобритания – 0 (5, -27).

группа В

  1. Россия – 12 (4, +21);
  2. Швейцария – 12 (4, +18);
  3. Чехия – 12 (5, +16);
  4. Швеция – 9 (4, +21);
  5. Латвия – 6 (4, +1);
  6. Норвегия – 3 (5, -17);
  7. Австрия – 0 (5, -22);
  8. Италия – 0 (5, -38).

Сюжет: ЧМ-2019 по хоккею
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Тэги: хоккей-ЧМ-2019

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