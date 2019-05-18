Латвия – Россия и Швеция – Швейцария. Кто еще сыграет в субботу на ЧМ по хоккею
В субботу, 18 мая, на чемпионате мира по хоккею, который проходит в словацких Братиславе и Кошице, состоятся шесть противостояний.
Среди всех встреч наибольший интерес, пожалуй, вызывают три: битва двух бывших советских республик, а также соперничество одних из лидеров групп.
Вот полная картина дня (кто, когда сыграет, на кого ставят букмекеры):
Начало в 13:15
- Дания – США (коэффициенты букмекеров – 14.0/9.0/1.1);
- Латвия – Россия (19.0/11.0/1.1).
Начало 17:15
- Канада – Германия (1.1/9.0/14);
- Италия – Норвегия (10.5/7.5/1.5).
Начало 21:15
- Великобритания – Словакия (55.0/22.0/1.1);
- Швеция – Швейцария (1.4/5.5/6.3).
Турнирные таблицы на данный момент выглядят так:
группа А
- Финляндия – 13 очков (после 5 матчей, разница шайб +10);
- Германия – 12 (4, +7);
- Канада – 9 (4, +10);
- США – 8 (4, +7);
- Словакия – 6 (5, +2);
- Дания – 5 (4, +7);
- Франция – 1 (5, -16);
- Великобритания – 0 (5, -27).
группа В
- Россия – 12 (4, +21);
- Швейцария – 12 (4, +18);
- Чехия – 12 (5, +16);
- Швеция – 9 (4, +21);
- Латвия – 6 (4, +1);
- Норвегия – 3 (5, -17);
- Австрия – 0 (5, -22);
- Италия – 0 (5, -38).