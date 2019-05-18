В Гродно «Фольксваген» не уступил дорогу мотоциклу «БМВ» – байкер в больнице

/ Происшествия
Просмотров: 385

Еще один мотоциклист пострадал в дорожно-транспортном происшествии. На этот раз не по своей вине.

Фото УГАИ Гродненской области

Авария произошла накануне вечером в Гродно. Как признался на разборе водитель «Фольксвагена», подъезжая к перекрестку он видел, что слева от него едет мотоцикл. Однако водитель легковушки рассчитывал, что успеет проскочить перекресток.

Он признал свою вину в ДТП.

34-летний байкер получил травмы разной степени тяжести и был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Добрушском районе пьяный бесправник на мотоцикле получил тяжелые повреждения и был госпитализирован в реанимацию.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП мотоциклист Город: Гродно

Другие материалы на эту тему:

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Милицейский ВАЗ выскочил на встречку: один участковый погиб, второй — в больнице

Милицейский ВАЗ выскочил на встречку: один участковый погиб, второй — в больнице

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь

В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина

В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина