В Гродно «Фольксваген» не уступил дорогу мотоциклу «БМВ» – байкер в больнице

Еще один мотоциклист пострадал в дорожно-транспортном происшествии. На этот раз не по своей вине.

Фото УГАИ Гродненской области

Авария произошла накануне вечером в Гродно. Как признался на разборе водитель «Фольксвагена», подъезжая к перекрестку он видел, что слева от него едет мотоцикл. Однако водитель легковушки рассчитывал, что успеет проскочить перекресток.

Он признал свою вину в ДТП.

34-летний байкер получил травмы разной степени тяжести и был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Добрушском районе пьяный бесправник на мотоцикле получил тяжелые повреждения и был госпитализирован в реанимацию.