В течение десяти лет может появиться лекарство от рака

На протяжении ближайшего десятилетия могут появиться новые препараты, которые смогут остановить развитие самых стойких раковых клеток. С таким позитивным прогнозом выступили британские ученые.

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Как сообщается, британский Институт исследования рака (ICR) отметил, что выделит 75 млн фунтов на изучение нового подхода к лечению этой страшной болезни.

Планируется в лондонском районе Саттон открыть современный центр разработки новых лекарств.

По словам руководителя ICR Пола Уоркмана, самой серьезной проблемой в борьбе с раком остается способность раковых клеток адаптироваться к лекарствам и вырабатывать лекарственную устойчивость.