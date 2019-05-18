В течение десяти лет может появиться лекарство от рака

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На протяжении ближайшего десятилетия могут появиться новые препараты, которые смогут остановить развитие самых стойких раковых клеток. С таким позитивным прогнозом выступили британские ученые.

Иллюстрация pixabay.com

Как сообщается, британский Институт исследования рака (ICR) отметил, что выделит 75 млн фунтов на изучение нового подхода к лечению этой страшной болезни.

Планируется в лондонском районе Саттон открыть современный центр разработки новых лекарств.

По словам руководителя ICR Пола Уоркмана, самой серьезной проблемой в борьбе с раком остается способность раковых клеток адаптироваться к лекарствам и вырабатывать лекарственную устойчивость.

Он подчеркнул, что новые препараты, уже находящиеся в стадии разработки, смогут сдерживать распространение рака в долгосрочной перспективе, пишет Би-би-си.
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Тэги: рак онкология Великобритания Персона: Пол Уоркман

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