В Вильнюсе погибла 19-летняя студентка ЕГУ из Беларуси

18 мая в Вильнюсе в результате несчастного случая погибла студентка Европейского гуманитарного университета Виктория Гринкевич.

Как сообщается на сайте университета, погибшая была студенткой 2-го курса ЕГУ постоянной формы обучения программы «Медиа и коммуникация».

«Студенты, преподаватели и все члены сообщества университета потрясены случившейся трагедией. Мы скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким Виктории. ЕГУ готов оказать поддержку семье Виктории», — говорится в сообщении университета.

Отмечается, что Вильнюсский комиссариат полиции занимается расследованием обстоятельств произошедшей трагедии. Служба по делам студентов окажет психологическую помощь студентам.

Интернет-издание Delfi сообщает, что трагедия случилась в ночь на субботу в студенческом городке. Погибшая — это 19-летняя гражданка Беларуси, которая училась в Литве и жила в студенческом общежитии. По предварительной информации, девушка пыталась забраться на край балкона на 10-м этаже, потеряла равновесие и упала. Очевидцы рассказали, что это не самоубийство.