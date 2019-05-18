19 мая цены на бензин в Беларуси вновь вырастут на копейку

19 мая в Беларуси вновь дорожает автомобильное топливо — в тринадцатый раз с начала года. Рост составит 1 копейку.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,56 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,67 рубля, АИ-98-К5-Евро — 1,88 рубля, ДТ — 1,67 рубля.

Обосновывая очередное повышение цен, концерн «Белнефтехим» отмечает, что по состоянию на 17 мая с начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 19,4%, а розничные цены на моторное топливо — в среднем на 7,8%.