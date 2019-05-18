Торговый центр Galleria Minsk опять «заминировали»

Поздно вечером 18 мая в Минске вновь проводилась эвакуация крупного торгово-развлекательного центра Galleria Minsk.

Как сообщает ГУВД Мингорсиполкома, в 21:42 в милицию поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил, торговый центр заминирован.

Сотрудники и посетители Galleria Minsk были эвакуированы. Территория у здания торгового центра оцеплена. На месте работает саперно-пиротехническая группа.

Звонившего мужчину ищут.

В 21.42 в милицию поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о том, что ТЦ "Галлерея" заминирован. В настоящее время работники и посетители эвакуированы.Правоохранителями принимаются меры по задержанию злоумышленника. На месте работает саперно-пиротехническая группа — GUVD_Minsk (@GUVD_Minsk) 18 мая 2019 г.

Напомним, схожий инцидент был зафиксирован 6 апреля. В милицию также позвонил неизвестный с сообщением о том, что в торговом центре Galleria Minsk заложен бомба. Была проведена эвакуация. Проверка не выявила угрозы, было возбуждено уголовное дело за ложное сообщение.