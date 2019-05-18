Торговый центр Galleria Minsk опять «заминировали»

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Поздно вечером 18 мая в Минске вновь проводилась эвакуация крупного торгово-развлекательного центра Galleria Minsk.

Как сообщает ГУВД Мингорсиполкома, в 21:42 в милицию поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил, торговый центр заминирован.

Сотрудники и посетители Galleria Minsk были эвакуированы. Территория у здания торгового центра оцеплена. На месте работает саперно-пиротехническая группа.

Звонившего мужчину ищут.

 

 

Напомним, схожий инцидент был зафиксирован 6 апреля. В милицию также позвонил неизвестный с сообщением о том, что в торговом центре Galleria Minsk заложен бомба. Была проведена эвакуация. Проверка не выявила угрозы, было возбуждено уголовное дело за ложное сообщение.

 
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Тэги: угроза взрыва Galleria Minsk Город: Минск

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