Торговый центр Galleria Minsk опять «заминировали»
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Поздно вечером 18 мая в Минске вновь проводилась эвакуация крупного торгово-развлекательного центра Galleria Minsk.
Как сообщает ГУВД Мингорсиполкома, в 21:42 в милицию поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил, торговый центр заминирован.
Сотрудники и посетители Galleria Minsk были эвакуированы. Территория у здания торгового центра оцеплена. На месте работает саперно-пиротехническая группа.
Звонившего мужчину ищут.
Напомним, схожий инцидент был зафиксирован 6 апреля. В милицию также позвонил неизвестный с сообщением о том, что в торговом центре Galleria Minsk заложен бомба. Была проведена эвакуация. Проверка не выявила угрозы, было возбуждено уголовное дело за ложное сообщение.