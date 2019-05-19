«Евровидение-2019» выиграл Дункан Лоуренс из Нидерландов
Победителем международного конкурса песни «Евровидение-2019» стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Финал конкурса прошел вечером 18 мая в Тель-Авиве.
Дункан Лоуренс исполнил композицию Arcade и в сумме (профессиональное жюри + зрители) получил 492 балла.
Второе место занял Алессандро Мамуд из Италии — 465 баллов, третьим стал россиянин Сергей Лазарев — 369 баллов.
Представительница Беларуси 16-летняя Зинаида Куприянович занляа предпоследнее 25-е место, набрав 31 балл. На последнем месте Великобритания — 16 баллов.