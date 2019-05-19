«Шахтер» крупно победил минское «Динамо» - гол пяткой стал украшением матча

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В субботу прошли три матча восьмого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги. «Гвоздь» был забит в Солигорске.

В заключительном поединке игрового дня «Шахтер» на своем поле крупно победил минское «Динамо» – 3:0.

Другие встречи завершились со следующими результатами:

  • «Ислочь» – «Витебск» – 3:0;
  • «Гомель» – «Торпедо-БелАЗ» – 2:3.

Еще три матча прошли в пятницу.

Сегодня тур завершится двумя противостояниями:

  • «Торпедо» (Мн) – «Динамо» (Бр) (начало в 16:00);
  • «Слуцк» – «Дняпро» (18:00).
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Тэги: футбол-Беларусь Город: Солигорск

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