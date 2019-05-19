Из-за гроз объявлен желтый уровень опасности
Основная часть Беларуси в воскресенье, 19 мая, будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, сформированном в теплой воздушной массе. Лишь на юго-западе страны останется влияние малоподвижной фронтальной системы.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков (лишь в юго-западных регионах выпадут осадки в виде дождя). Местами прогремят грозы (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности).
Ветер юго-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с. Температура воздуха максимальная днем +21..+26°C.
В столице осадков не ожидается. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром +12..+14°C;
- днем +23..+25°C;
- вечером +18..+20°C.