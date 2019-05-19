ЧМ-2019 по хоккею. За кого болеть и на кого ставить в воскресенье
До завершения группового этапа чемпионата мира по хоккею сталось всего три игровых дня. Сегодня в Братиславе и Кошице пройдут четыре поединка.
Особое внимание будет уделено матчам Германия – США и Швейцария – Россия, которые находятся вверху турнирных таблиц своих групп.
Начало в 17:15
- Германия – США (10.5/8.0/1.5);
- Австрия – Чехия (30.0/20.0/1.0).
Начало в 21:15
- Франция – Финляндия (19.0/11.0/1.2);
- Швейцария – Россия (6.5/5.5/1.5).
Турнирное положение
группа А
- Финляндия – 13 очков (5 матчей, разница шайб +10);
- Канада – 12 (5, +17);
- Германия – 12 (5, 0);
- США – 11 (5, +13);
- Словакия – 9 (6, +8);
- Дания – 5 (5, +1);
- Франция – 1 (5, -16);
- Великобритания – 0 (6, -33).
группа В
- Россия – 15 (5, +23);
- Швеция – 12 (5, +22);
- Швейцария – 12 (5, +17);
- Чехия – 12 (5, +16);
- Латвия – 6 (5, -1);
- Норвегия – 6 (6, -11);
- Австрия – 0 (5, -22);
- Италия – 0 (6, -44).