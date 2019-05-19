ЧМ-2019 по хоккею. За кого болеть и на кого ставить в воскресенье

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До завершения группового этапа чемпионата мира по хоккею сталось всего три игровых дня. Сегодня в Братиславе и Кошице пройдут четыре поединка.

Особое внимание будет уделено матчам Германия – США и Швейцария – Россия, которые находятся вверху турнирных таблиц своих групп.

Начало в 17:15

  • Германия – США (10.5/8.0/1.5);
  • Австрия – Чехия (30.0/20.0/1.0).

Начало в 21:15

  • Франция – Финляндия (19.0/11.0/1.2);
  • Швейцария – Россия (6.5/5.5/1.5).

Турнирное положение

группа А

  1. Финляндия – 13 очков (5 матчей, разница шайб +10);
  2. Канада – 12 (5, +17);
  3. Германия – 12 (5, 0);
  4. США – 11 (5, +13);
  5. Словакия – 9 (6, +8);
  6. Дания – 5 (5, +1);
  7. Франция – 1 (5, -16);
  8. Великобритания – 0 (6, -33).

группа В

  1. Россия – 15 (5, +23);
  2. Швеция – 12 (5, +22);
  3. Швейцария – 12 (5, +17);
  4. Чехия – 12 (5, +16);
  5. Латвия – 6 (5, -1);
  6. Норвегия – 6 (6, -11);
  7. Австрия – 0 (5, -22);
  8. Италия – 0 (6, -44).

Сюжет: ЧМ-2019 по хоккею
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Тэги: хоккей-ЧМ-2019

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