ЧМ-2019 по хоккею. За кого болеть и на кого ставить в воскресенье

До завершения группового этапа чемпионата мира по хоккею сталось всего три игровых дня. Сегодня в Братиславе и Кошице пройдут четыре поединка.

Особое внимание будет уделено матчам Германия – США и Швейцария – Россия, которые находятся вверху турнирных таблиц своих групп.

Начало в 17:15

Германия – США (10.5/8.0/1.5);

Австрия – Чехия (30.0/20.0/1.0).

Начало в 21:15

Франция – Финляндия (19.0/11.0/1.2);

Швейцария – Россия (6.5/5.5/1.5).

Турнирное положение

группа А

Финляндия – 13 очков (5 матчей, разница шайб +10); Канада – 12 (5, +17); Германия – 12 (5, 0); США – 11 (5, +13); Словакия – 9 (6, +8); Дания – 5 (5, +1); Франция – 1 (5, -16); Великобритания – 0 (6, -33).

группа В