По факту ложного минирования Galleria Minsk возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту ложного минирования столичного торгово-развлекательного центра Galleria Minsk на проспекте Победителей.

Фото Следственного комитета

Вечером 18 мая в милицию позвонил неизвестный и сообщил, что в торгово-развлекательном центре заложено взрывное устройство. На место выбывали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы. Сегодня осмотр места происшествия завершен. Взрывных устройств не обнаружено.

Личность звонившего пока не установлена.