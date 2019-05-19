По факту ложного минирования Galleria Minsk возбуждено уголовное дело

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Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту ложного минирования столичного торгово-развлекательного центра Galleria Minsk на проспекте Победителей.

Фото Следственного комитета

Вечером 18 мая в милицию позвонил неизвестный и сообщил, что в торгово-развлекательном центре заложено взрывное устройство. На место выбывали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы. Сегодня осмотр места происшествия завершен. Взрывных устройств не обнаружено.

Личность звонившего пока не установлена.
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Тэги: ложное минирование Galleria Minsk Город: Минск

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