По факту ложного минирования Galleria Minsk возбуждено уголовное дело
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Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту ложного минирования столичного торгово-развлекательного центра Galleria Minsk на проспекте Победителей.
Вечером 18 мая в милицию позвонил неизвестный и сообщил, что в торгово-развлекательном центре заложено взрывное устройство. На место выбывали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы. Сегодня осмотр места происшествия завершен. Взрывных устройств не обнаружено.
Личность звонившего пока не установлена.