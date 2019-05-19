«Мисс Беларусь» Мария Василевич станет ведущей на «Беларусь 1»
Обладательница титула «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич станет ведущей программы «Добрай раніцы, Беларусь!» на телеканале «Беларусь 1».
Первый эфир с ее участием запланирован на 24 мая. Партнером Марии будет Евгений Перлин.
«Программа “Добрай раніцы, Беларусь!” — мой первый опыт прямого эфира, — отметила Василевич в
Марии Василевич 21 год, она выпускница Белорусского государственного экономического университета. На конкурсе «Мисс мира-2018» вошла в топ-5 и получила титул «Мисс мира Европа». Это лучший результат за все годы участия Беларуси в этом конкурсе.
В январе этого года Василевич была удостоена специальной премии президента «за значительный вклад в развитие международного культурного сотрудничества и активную благотворительную деятельность».
Мария Василевич объявляла баллы от Беларуси в финале «Евровидения-2019».