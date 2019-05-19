Cirque du Soleil привезет в Минск акробатическое шоу на льду

В феврале 2020 года знаменитая канадская цирковая труппа Cirque du Soleil привезет в Минск шоу Crystal — первую за 35-летнюю историю цирка постановку на льду. Шоу состоится 7 и 8 февраля на «Минск-Арене».

Фото Мэтта Бёрда

В разработке сценария шоу Crystal принял участие Курт Браунинг — известный хореограф, четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию.

В центре сюжета — история смелой и чистой сердцем девушки по имени Кристал. От одиночества ее спасет любимое занятие — катание на коньках по зимнему озеру. И вот однажды она оказывается в удивительном мире, где ей предстоит пройти десятки испытаний, чтобы проверить себя и поверить в свою уникальность.

В постановке задействованы 43 артиста, которым помогают более 40 человек технического персонала. В команду шоу входят представители 21 страны.

В декорациях шоу использована технология 3D-mapping, которая позволяет переносить 3D-изображение на любую поверхность, даже если та находится в движении.

В саундтреке постановки использованы специальные аранжировки хитов Beyonce, Нины Симон, U2 и Sia.

Билеты на минские показы шоу Crystal уже поступили в продажу и стоят от 45 до 180 рублей. Есть скидки детям до 12 лет и группам от пяти человек.

7 февраля шоу состоится в 20:00, 8 февраля будет два показа — в 16:03 и 20:00.