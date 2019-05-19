Около двухсот противников аккумуляторного завода вновь вышли на площадь Ленина в Бресте

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19 мая противники аккумуляторного завода в очередной раз собрались на площади Ленина в Бресте. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье уже больше года — с 25 февраля 2018 года.

Как сообщает БелаПАН, в 12:40 на площади их находилось около 200 человек, за которыми наблюдали около десятка сотрудников правоохранительных органов. Они предупреждали через мегафон о том, что встреча является несанкционированной акцией.

Как сообщил в ходе сегодняшней встречи Дмитрий Бекалюк, противники завода продолжают круглосуточно дежурить возле предприятия. «Мы имеем работающий завод без акта его ввода в эксплуатацию», — заявил он.

Активисты дежурят у завода круглосуточно, начиная с 3 мая. Они считают, что завод, еще не принятый в эксплуатацию, под видом пусконаладочных работ уже полноценно выпускает продукцию и выбрасывает в воздух вредные вещества.

Также сегодня на площади противники завода обсуждали намеченные на следующую неделю суды над активистами. По словам Величкина, будут судить не менее пяти человек, участвовавших в шествиях в Бресте 7 и 14 апреля (ст. 23.34 КоАП — нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).


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Правозащитник считает, что на этом «судебный конвейер не остановится». «Это делается для того, чтобы заставить людей замолчать и чтобы они почувствовали беспомощность перед репрессивной государственной машиной», — сказал он.

После встречи на площади противники строительства завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской — к ЦУМу на проспекте Машерова. Колонну также сопровождали сотрудники милиции. Никто задержан не был.

 

 
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Тэги: аккумуляторный завод Персона: Дмитрий Бекалюк Город: Брест

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