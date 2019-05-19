Россиянин Алексей Терещенко покинул минское «Динамо»
38-летний российский нападающий Алексей Терещенко покинул минское «Динамо». В новом сезоне форвард будет играть за московское «Динамо».
Терещенко является воспитанником этого клуба, с которым дважды — в 2000 и 2005 годах — выигрывал чемпионат России. В Континентальной хоккейной лиге Терещенко играл за московское «Динамо» в четырех сезонах. Новый контракт рассчитан на один год.
В минское «Динамо» Терещенко пришел в ноябре 2018-го, сыграв за «зубров» 30 матчей, в которых забросил 6 шайб и отдал 10 передач. В 19 матчах Терещенко выводил команду на лед в ранге капитана.
Как сказал Терещенко в
Московское «Динамо» сейчас тренирует Владимир Крикунов — бывший главный тренер минского «Динамо» и сборной Беларуси.
Помимо московского и минского «Динамо», в КХЛ Терещенко играл за «Салават Юлаев» и «Ак Барс». Всего на его счету в лиге 567 матчей, 118 шайб и 177 передач.