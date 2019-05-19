«Вечер в Брюгге» перезапустили в серии «Калекцыя Майстра»

«Лидское пиво» вернуло «Вечер в Брюгге» в серию «Калекцыя Майстра».

История этого сорта началась еще в 2014 году. Именно «Вечер в Брюгге» положил начало первой в Беларуси линейке промышленного крафта «Калекцыя Майстра». Сорт был выпущен лимитированной партией, несколько раз компания выпускала дополнительные партии «Вечера в Брюгге», а в 2018 году включила продукт в регулярный ассортимент.

«Вечер в Брюгге» сохранил уже полюбившийся вкус пива с гармоничным сочетанием хмельной горечи и вишневого вкуса. А вот дизайн этикетки претерпел изменения и оформлен в общей стилистике линейки «Калекцыя Майстра».

«Вечер в Брюгге» — пастеризованное пиво темно-гранатового цвета (78 EBC). Сорт приготовлен с добавлением вишневого сока и карамельного солода. Плотность (11,2%) и крепость (4,4%). Показатель горечи — 14 IBU. Формат упаковки — стеклянная бутылка 0,5 л.

Всего в линейке «Калекцыя Майстра» за пять лет было представлено 14 сортов.