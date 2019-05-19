Контракты на 200 миллионов долларов заключены на выставке вооружений Milex-2019
Около 30 договоров в сфере вооружения и военно-технического имущества было заключено на международной выставке MILEX-2019, проходившей в Минске 15-18 мая.
Объем договоров оценивается в сумму около 200 млн долларов, сообщает Госкомвоенпром Беларуси.
Кроме того, с рядом стран заключено 23 соглашения и меморандума о развитии военно-технического сотрудничества.
В выставке участвовали около 170 организаций, предприятий и научных учреждений из 35 стран. Было представлено более 4000 экспонатов.
Наиболее масштабные экспозиции развернули Беларусь — около 100 экспонентов и Россия, которую представляли более 40 компаний.
Впервые в выставке приняли участие компании из Сербии и ЮАР, а также Министерство оборонной промышленности Азербайджана.