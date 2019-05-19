Контракты на 200 миллионов долларов заключены на выставке вооружений Milex-2019

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Около 30 договоров в сфере вооружения и военно-технического имущества было заключено на международной выставке MILEX-2019, проходившей в Минске 15-18 мая.

Объем договоров оценивается в сумму около 200 млн долларов, сообщает Госкомвоенпром Беларуси.


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Кроме того, с рядом стран заключено 23 соглашения и меморандума о развитии военно-технического сотрудничества.

В выставке участвовали около 170 организаций, предприятий и научных учреждений из 35 стран. Было представлено более 4000 экспонатов.

Наиболее масштабные экспозиции развернули Беларусь — около 100 экспонентов и Россия, которую представляли более 40 компаний.

Впервые в выставке приняли участие компании из Сербии и ЮАР, а также Министерство оборонной промышленности Азербайджана.
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Тэги: Milex вооружения

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