На проспекте Дзержинского девушка на «Шкоде» подбила мотоциклиста на «Кавасаки»

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ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла случилось днем 19 мая в Минске на проспекте Дзержинского в районе станции метро «Петровщина».

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Как сообщает столичное управление ГАИ, примерно в 12:50 столкнулись легковой автомобиль «Шкода» и мотоцикл «Кавасаки».

По предварительной информации, водитель «Шкоды», девушка 1995 года рождения, при осуществлении разворота не уступила дорогу мотоциклу, ехавшему в прямом встречном направлении в крайней левой полосе.

Мотоциклист также 1995 года рождения получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

На место ДТП выбывали сотрудники ГАИ, а также представители Следственного комитета и Госкомитета судебных экспертиз.
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Тэги: ДТП мотоциклист Город: Минск

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