Россия обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

Шестую победу подряд одержала сборная России на групповой стадии чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.

19 мая в Братиславе подопечные Ильи Воробьева обыграли команду Швейцарии — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Шайбы забрасывали Артем Анисимов и дважды Никита Кучеров.

Российская сборная еще в прошлом туре гарантировала себе выход в четвертьфинал. 21 мая в заключительном матче группового этапа Россия сыграет против Швеции.

19 мая на чемпионате мира состоялись еще три матча: Германия — США — 1:3, Австрия — Чехия — 0:8, Франция — Финляндия — 0:3.

Места в плей-офф себе гарантировали сборные Финляндии и США — в группе А, России и Чехии — в группе В.

Претендентов на понижение в классе также четверо: Франция и Великобритания — в группе А, Австрия и Италия — в группе В.