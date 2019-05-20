Битвы карликов: на ЧМ по хоккею предпоследний день группового турнира

На чемпионате мира по хоккею сегодня предпоследний игровой день группового турнира.

В каждой из групп неудачники первенства определят худшего из худших:

Начало в 17:15

Франция – Великобритания (букмекеры 1.2/7.0/11.0);

Швеция – Латвия (1.0/10.0/20.0).

Начало в 21:15

Канада – Дания (1.0/13.0/23.0);

Австрия – Италия (1.5/7.5/11.5).

Турнирное положение на данный момент следующее:

группа А:

Финляндия – 16 очков (после 6 игр, разница шайб +13); США – 14 (6, +15); Канада – 12 (5, +17); Германия – 12 (6, -2); Словакия – 9 (6, +8); Дания – 5 (5, +1); Франция – 1 (6, -19); Великобритания – 0 (6, -33).

группа В: