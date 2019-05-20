Битвы карликов: на ЧМ по хоккею предпоследний день группового турнира
На чемпионате мира по хоккею сегодня предпоследний игровой день группового турнира.
В каждой из групп неудачники первенства определят худшего из худших:
Начало в 17:15
- Франция – Великобритания (букмекеры 1.2/7.0/11.0);
- Швеция – Латвия (1.0/10.0/20.0).
Начало в 21:15
- Канада – Дания (1.0/13.0/23.0);
- Австрия – Италия (1.5/7.5/11.5).
Турнирное положение на данный момент следующее:
группа А:
- Финляндия – 16 очков (после 6 игр, разница шайб +13);
- США – 14 (6, +15);
- Канада – 12 (5, +17);
- Германия – 12 (6, -2);
- Словакия – 9 (6, +8);
- Дания – 5 (5, +1);
- Франция – 1 (6, -19);
- Великобритания – 0 (6, -33).
группа В:
- Россия – 18 (6, +26);
- Чехия – 15 (6, +24);
- Швеция – 12 (5, +22);
- Швейцария – 12 (6, +14);
- Латвия – 6 (5, -1);
- Норвегия – 6 (6, -11);
- Австрия – 0 (6, -30);
- Италия – 0 (6, -44).