Битвы карликов: на ЧМ по хоккею предпоследний день группового турнира

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На чемпионате мира по хоккею сегодня предпоследний игровой день группового турнира.

В каждой из групп неудачники первенства определят худшего из худших:

Начало в 17:15

  • Франция – Великобритания (букмекеры 1.2/7.0/11.0);
  • Швеция – Латвия (1.0/10.0/20.0).

Начало в 21:15

  • Канада – Дания (1.0/13.0/23.0);
  • Австрия – Италия (1.5/7.5/11.5).

Турнирное положение на данный момент следующее:

группа А:

  1. Финляндия – 16 очков (после 6 игр, разница шайб +13);
  2. США – 14 (6, +15);
  3. Канада – 12 (5, +17);
  4. Германия – 12 (6, -2);
  5. Словакия – 9 (6, +8);
  6. Дания – 5 (5, +1);
  7. Франция – 1 (6, -19);
  8. Великобритания – 0 (6, -33).

группа В:

  1. Россия – 18 (6, +26);
  2. Чехия – 15 (6, +24);
  3. Швеция – 12 (5, +22);
  4. Швейцария – 12 (6, +14);
  5. Латвия – 6 (5, -1);
  6. Норвегия – 6 (6, -11);
  7. Австрия – 0 (6, -30);
  8. Италия – 0 (6, -44).

Сюжет: ЧМ-2019 по хоккею
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Тэги: хоккей-ЧМ-2019

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