Экс-глава СБУ Евгений Марчук вышел из Минского процесса

Экс-глава Совета безопасности Украины Евгений Марчук вышел из состава трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Об этом Марчук написал на своей странице в соцсети.

Фото Андрея Гудзенко (LIGA.net)

«Сегодня, 19 мая 2019-го, я остановил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в Минском процессе», — написал он.

Марчук был назначен президентом Украины Петром Порошенко в подгруппу по вопросам безопасности в мае 2015 года. 29 января 2019 года в Минске Марчук встречался с Александром Лукашенко. Как сообщала пресс-служба белорусского руководителя, на встрече затрагивались, в частности, различные аспекты белорусско-украинских отношений, увеличение объемов торгово-экономического сотрудничества.

Евгений Марчук в 1991-1994 годах был первым главой Службы безопасности Украины (преемница КГБ УССР), в 1995-1996 годах занимал должность премьер-министра страны, в 1999-2003 годах был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, в 2003-2004 годах — министром обороны.

16 мая из состава трехсторонней контактной группы также вышла первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, куда была назначена представителем Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам в мае 2015 года. Покидая пост, она заявила что «Минский процесс сейчас находится в глубокой коме».

Команда нового президента Украины Владимира Зеленского ранее заявляла о необходимости перестановок в украинской части группы. Зеленский считает, что минские переговоры можно реанимировать за счет привлечения к ним США и Великобритании.