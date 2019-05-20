Соболенко покинула топ-10 сильнейших, у Азаренко лучший парный рейтинг за последние семь лет

Ведущая белорусская теннисистка Арина Соболенко покинула первую десятку рейтинга ВТА, в которой без перерыва находилась 16 недель, в том числе 8 недель на 10-м месте (с 28 января по 3 февраля и с 1 апреля по 19 мая) и столько же — на 9-м (с 4 февраля по 31 марта).

На последних двух турнирах, в Мадриде и Риме, 21-летняя спортсменка выбывала уже в первом круге. Сейчас она занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Виктория Азаренко вернулась в топ-50 одиночного рейтинга, поднявшись с 51-го на 44-е место. Это ее лучшая позиция за последние 26 месяцев (с 20 марта 2017 года). В рейтинге парных игроков она переместилась с 87-й на 43-ю строчку, что стало наивысшим достижением за последние семь лет (с 11 июня 2012 года). На минувшей неделе Азаренко выиграла турнир в Риме в паре и дошла до четвертьфинала в одиночном разряде.