Организатор «Евровидения» не будет пересматривать итоги конкурса из-за разразившегося скандала с обманом

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Несмотря на разразившийся громкий скандал вкруг победителя конкурса «Евровидение-2019» голландца Дункана Лоуренса, организатор шоу – Европейский вещательный союз – не намерен пересматривать его итоги и отбирать победу.

Поводом для скандала послужила информация о том, что клип песни-чемпионки Arcade был выложен в интернет еще в 2017 году. Сам победитель отказался признать себя виновным и не стал оправдываться.

Как отметил официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман, публикация Arcade в сети два года назад не давала Лоуренсу какие-либо преимущества на конкурсе. Более того, союз заранее был проинформирован об этом факте и не стал снимать голландца с конкурсной гонки.

Напомним, представительница Беларуси – ZENA – заняла в финале предпоследнее место.

Сюжет: «Евровидение-2019»
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Тэги: Евровидение-2019 Персона: Дэвид Гудман Дункан Лоуренс

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