ДТП под Минском: женщина-водитель потеряла сознание и врезалась в грузовик

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадала 54-летняя женщина, произошло в Минском районе.

По информации региональной Госавтоинспекции, на дороге Р-23 (Минск — Микашевичи) водитель «Фольксваген-Гольфа» допустила столкновение с грузовым «Фордом», который стоял на обочине.

По предварительным данным, женщина во время движения потеряла сознание. В настоящее время она находится в больнице.