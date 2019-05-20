ДТП под Минском: женщина-водитель потеряла сознание и врезалась в грузовик

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадала 54-летняя женщина, произошло в Минском районе.

По информации региональной Госавтоинспекции, на дороге Р-23 (Минск — Микашевичи) водитель «Фольксваген-Гольфа» допустила столкновение с грузовым «Фордом», который стоял на обочине.

По предварительным данным, женщина во время движения потеряла сознание. В настоящее время она находится в больнице.
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Тэги: ДТП Город: Минск

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