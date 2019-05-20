Лукашенко не поехал на инаугурацию Зеленского

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Беларусь на торжественной церемонии вступления в должность шестого президента Украины будет представлять вице-премьер правительства Игорь Ляшенко.

Инаугурация пройдет сегодня в 10 утра в зале парламента. В соответствии с Основным законом, Зеленский принесет присягу народу.

Программа инаугурации предусматривает двусторонние встречи с главами иностранных делегаций.

Как ранее сообщалось, центр Киева превратился в одну громадную пробку из-за сегодняшних мероприятий.
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Тэги: Беларусь-Украина инаугурация Персона: Игорь Ляшенко Владимир Зеленский Город: Киев

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