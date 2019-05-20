Кому в Минске проще всего найти работу

Управление занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома опубликовало список профессий, в которых есть наибольшая потребность на столичном рынке труда.

Как сообщается, наиболее востребованными по итогам апреля были инженеры (698 вакансий), медсестры (726) и продавцы (609).

В списке наиболее востребованных работников также врачи (564), водители (523), повара (522), уборщики помещений (495), контролеры-кассиры (412), маляры (290), арматурщики (234), штукатуры (224), каменщики (201), грузчики и санитарки (по 196), подсобные рабочие (192), электромонтеры (185), директора (179), фельдшеры (176), слесари механосборочных работ (149), фармацевты (141), воспитатели (132), менеджеры (130), слесари-сантехники (121), электрогазосварщики (113), охранники (112), кухонные рабочие (103).

За четыре месяца текущего года в службы занятости Минска за содействием в трудоустройстве обратилось 5.684 человека, из них 3.226 безработных.

На конец апреля 1.711 безработных в столице имели право на получение пособия, средний размер которого составлял 26,50 рубля. Уровень официальной безработицы составил 0,1% экономически активного населения Минска (на конец марта также 0,1%).

На постоянную и временную работу с начала 2019 года устроено 2.019 человек, в том числе 1.112 безработных. Трудоустроено 143 лица, которые обязаны возмещать расходы, затраченные государством на содержание их детей. Оказана финансовая поддержка 49 безработным в виде субсидий для организации предпринимательской деятельности.

Консультацию по вопросам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации получили 1.299 человек, организовано обучение — 117. В общественных работах приняло участие 500 человек, в том числе 495 безработных.

Количество заявленных вакансий на предприятиях города на 1 мая 2019 года составило 17.036, в том числе для рабочих — 10.155.