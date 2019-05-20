В Москве продолжаются переговоры по транзиту нефти

Сегодня в Москве продолжаются переговоры по транзитным поставкам нефти по нефтепроводу «Дружба».

Как сообщили БелаПАН в концерне «Белнефтехим», переговоры проходят в Министерстве энергетики России. Белорусскую делегацию на них возглавляет председатель концерна Андрей Рыбаков.

Тем временем транзитные прокачки нефти в украинском и польском направлении пока не осуществляются. «Мы готовы к возобновлению транзита в сторону украинской и польской границы. Ждем телефонограммы от украинских и польских партнеров для подтверждения о включении», — сказал представитель «Белнефтехима».

Напомним, курирующий в правительстве РФ сферу ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что созданная для оценки убытков от загрязнения нефтепровода «Дружба» российско-белорусская рабочая группа представит первичные выводы в начале следующей недели.