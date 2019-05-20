Основная версия гибели сотрудника ГАИ – суицид

На сегодняшнем брифинге в Следственном комитете была названа основная версия гибели лейтенанта Евгения Потаповича.

По словам начальника главного следственного управления Следственного комитета Евгения Архиреева, основной версией гибели следствие считает суицид.

Тело сотрудника ГАИ было найдено в двух километрах от города. По заключению экспертизы, смерть наступила от огнестрельного ранения в голову.

СК по данному факту возбудил уголовное дело.