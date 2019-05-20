Основная версия гибели сотрудника ГАИ – суицид

/ Происшествия
Просмотров: 8211

На сегодняшнем брифинге в Следственном комитете была названа основная версия гибели лейтенанта Евгения Потаповича.

По словам начальника главного следственного управления Следственного комитета Евгения Архиреева, основной версией гибели следствие считает суицид.

Тело сотрудника ГАИ было найдено в двух километрах от города. По заключению экспертизы, смерть наступила от огнестрельного ранения в голову.

СК по данному факту возбудил уголовное дело.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: суицид убийство милиционера Персона: Евгений Потапович Евгений Архиреев

Другие материалы на эту тему:

Лейтенант ГАИ Потапович мог совершить суицид. Это основная версия

Лейтенант ГАИ Потапович мог совершить суицид. Это основная версия

В Могилеве простились с погибшим лейтенантом ГАИ

В Могилеве простились с погибшим лейтенантом ГАИ

Убийство сотрудника ГАИ под Могилевом. Возбуждено уголовное дело

Убийство сотрудника ГАИ под Могилевом. Возбуждено уголовное дело

Назначена проверка по факту смерти человека в милицейском уазике

Назначена проверка по факту смерти человека в милицейском уазике