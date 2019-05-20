Гражданина Казахстана выслали из Беларуси, но он вернулся уже на следующий день

28-летний гражданин Казахстан задержан в Минске сотрудниками отдела по гражданству и миграции Октябрьского РУВД. Мужчина в принудительном порядке был выслан из Беларуси с запретом на въезд в течение 10 лет, но уже на следующий день после высылки вернулся в Беларусь.

Гражданин Казахстана в Беларуси был осужден за грабеж, освободился в апреле. Был доставлен в аэропорт, откуда вылетел в Москву. Однако уже на следующий день на автомобиле вернулся в Беларусь. При этом нарушитель вырвал из своего паспорта страницу с отметкой о высылке.