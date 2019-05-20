Лукашенко: Беларусь заняла достойное место на международной арене

По словам Александра Лукашенко, Беларусь занимает «достойное место на международной арене». Об этом он заявил во время церемонии принятия верительных грамот от послов девяти стран.

Глава государства подчеркнул, что если послы приехали в Беларусь с миром, то им будет комфортно здесь работать.

Он не сомневается, что дипломаты будут чувствовать себя уверенно и в безопасности, так как в Беларуси нет расовой дискриминации, отсутствуют распри и конфликты на национальной, религиозной почве.

Лукашенко подчеркнул, что наше государство на современном этапе своего развития последовательно продвигает мирную и всеобъемлющую повестку дня.