Лукашенко: Беларусь заняла достойное место на международной арене

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По словам Александра Лукашенко, Беларусь занимает «достойное место на международной арене». Об этом он заявил во время церемонии принятия верительных грамот от послов девяти стран.


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Глава государства подчеркнул, что если послы приехали в Беларусь с миром, то им будет комфортно здесь работать.

Он не сомневается, что дипломаты будут чувствовать себя уверенно и в безопасности, так как в Беларуси нет расовой дискриминации, отсутствуют распри и конфликты на национальной, религиозной почве.

Лукашенко подчеркнул, что наше государство на современном этапе своего развития последовательно продвигает мирную и всеобъемлющую повестку дня.
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Тэги: внешняя политика Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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