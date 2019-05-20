В ДТП под Быховом погибли байкер и водитель легковушки

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, произошло на 278-м километре трассы граница РФ – Витебск – Гомель – граница Украины (Быховский район).

По информации региональной Госавтоинспекции, 29-летний житель Дрибинского района на мотоцикле «Кавасаки», выехал на встречку и врезался в «Фольксваген-Джетта».

На проспекте Дзержинского девушка на «Шкоде» подбила мотоциклиста на «Кавасаки»

Травмы, полученные мотоциклистом и 58-летним водителем легковушки, оказались несовместимыми с жизнью – оба скончались на месте ДТП.

В ГАИ отметили, что байкер ранее был лишен прав за пьянство за рулем.

Ранее сообщалось, что в Добрушском районе пьяный бесправник на мотоцикле получил тяжелые повреждения и был госпитализирован в реанимацию.
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Тэги: ДТП мотоциклист Город: Быхов

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