Следственный комитет пояснил, почему инспектор ГАИ Потапович был найден без штанов

По версии следствия, лейтенант ГАИ Евгений Потапович, найденный мертвым 16 мая в лесу в Могилевском районе, сам сообщил коллегам по Viber о своем похищении перед совершением самоубийства, чтобы его быстрее обнаружили.

Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано в telegram-канале Следственного комитета в качестве уточнения к совместному брифингу СК и МВД, прошедшему 20 мая.

«Сообщение в Viber о похищении действительно отправлено погибшим, что подтверждается изучением его телефона, изъятого с места происшествия. Учитывая установленные на настоящий момент обстоятельства, следствие приходит к выводу, что оно было отправлено с места происшествия самим молодым человеком перед совершением суицида для того, чтобы его быстрее обнаружили», — говорится в сообщении СК.

На брифинге была продемонстрирована фотография с места происшествия, сделанная правоохранительными органами сразу же после обнаружения тела милиционера. На фото видно, что на лейтенанте Потаповиче не было брюк. В сообщении СК этот факт объясняется версией о том, что погибший намеренно сжег брюки с помощью жидкости для розжига.

«И еще раз акцентируем внимание на том, что никаких ранений в области паха не было, кровь на нижнем белье оказалась там из-за позы. Единственное зафиксированное телесное повреждение — огнестрельное ранение в голову. Информация, распространяемая на отдельных telegram-каналах, является недостоверной. Плохое качество и ракурс фото позволяют раскручивать эту «версию», ведь их авторы понимают, что снимок крупным планом не будет опубликован по этическим соображениям», — отмечается в уточняющем сообщении СК.