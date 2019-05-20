Минского школьника судили за избиение другого ученика

Суд Советского района вынес приговор 16-летнему подростку, который не менее пяти раз ударил другого ученика руками по шее, голове и в лицо, а также силой удерживал за ногу. Это произошло 16 ноября в СШ № 66.

По сообщению пресс-службы суда, его признали виновным в избиении другого подростка и наказали ограничением свободы досуга на полгода. Теперь он обязан соблюдать порядок использования свободного от учебы времени, ограничено его пребывание вне дома в период с 22:00 до 06:00, запрещено ходить в кафе и другие общественные места, где на розлив продают спиртное или пиво.