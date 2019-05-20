Китай купит полмиллиона тонн белорусских калийных удобрений в контейнерах

Белорусская калийная компания в 2019-2023 годах поставит в Китай 0,5 млн тонн калийных удобрений в контейнерах.

Соответствующий меморандум подписан в Минске в ходе визита 16-19 мая руководства Всекитайской ассоциации кооперативов снабжения ACFSMC и компании CNAMPGC во главе с председателем совета директоров ACFSMC Ван Ся, сообщила пресс-служба БКК.

Делегация посетила Белорусскую калийную компанию и ознакомилась с производством ОАО «Беларуськалий». В ходе визита стороны обсудили факторы и тенденции развития китайской сельскохозяйственной отрасли, а также перспективы рынка калия в КНР.

Одним из предметов обсуждения стало развитие контейнерных отгрузок калия в Китай. «Данный вид поставок представляет собой перспективное направление, так как создает более высокий уровень сервиса. БКК уделяет большое внимание организации контейнерных поставок в целом: по результатам 2018 года, данный вид отгрузок составляет порядка 10% от общего экспорта», — отметила пресс-служба.

Меморандум подписали генеральный директор БКК Елена Кудрявец и заместитель генерального директора CNAMPGC Ван Бэй. Документ предусматривает поставки в Китай более полумиллиона тонн калийных удобрений в контейнерах с 2019-го по 2023 год, что является значительным объемом для данного типа отгрузок. «Это соглашение стало весомым дополнением к ранее подписанному пятилетнему меморандуму о сотрудничестве по поставкам калийных удобрений в адрес CNAMPGC», — заметили в компании.

БКК намерена продолжить оптимизацию поставок калия на рынок КНР, совершенствуя логистические решения, адаптируясь к потребностям сельского хозяйства этой страны и подтверждая широкие перспективы взаимодействия между Беларусью и Китаем.