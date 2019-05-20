Украинский подросток во время селфи сорвался со скалы и погиб
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Водолазы обнаружили тело утонувшего на расстоянии трех метров от берега в карьере в Кривом Роге.
Вечером 19 мая на прогулке во время фотографирования 13-летние парень и девушка сорвались со скалы над карьером, сообщили в управлениеи ГСЧС в Днепропетровской области.
Мальчик ударился головой о камни, упал в воду без сознания и умер. Девочка с многочисленными ушибами и переломом левого локтя доставлена в травматологическое отделение местной больницы.