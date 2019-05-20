Фотофакт. В Сухарево столкнулись четыре авто

Авария с участием «Ауди» и «Фольксвагена» произошла во второй полосе внутреннего кольца МКАД между улицами Шаранговича и Мазурова.

По сообщению городской ГАИ, у автомобиля «Ауди» оторвало переднее правое колесо. Далее произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген», который двигался следом. Спустя 15 минут водитель автомобиля «Даф», видя впереди ДТП, снизил скорость движения для перестроения. В этот момент на него совершил наезд автомобиль «Форд транзит».

От удара автомобили «Фольксваген» и «Даф» отбрасило в третью, а «Форд транзит» — в первую полосу движения.

В результате ДТП водитель автомобиля «Форд» получил телесные повреждения и был госпитализирован.