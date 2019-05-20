Власти отказали законопроекту о господдержке белорусского языка

Государственные органы не согласились с идеей включить в план рассмотрения парламентом законопроектов на 2020 год проект закона о господдержке белорусского языка.

Об этом сообщила инициатор этого предложения Елена Анисим — депутат Палаты представителей и председатель общественного объединения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ).

Обращение с соответствующим предложением парламентарий 18 апреля направила в Национальный центр законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ), в чьей компетенции находится решение подобных вопросов. В тот же день она выслала копии законопроекта в Администрацию президента, Совет министров и Министерство юстиции «для изучения и компетентной оценки».

Анисим сообщила, что 20 мая пришел ответ из Администрации президента. В документе за подписью заместителя главы администрации Владимира Жевняка говорится, что вопросы использования белорусского языка в стране уже урегулированы действующим законодательством.

Неделей ранее, 13 мая, Анисим получила письма из НЦЗПИ и Минюста.

Директор НЦЗПИ Вадим Ипатов сообщил депутату, что центр проконсультировался с заинтересованными госорганами по вопросу возможности включить упомянутый проект закона в план рассмотрения парламентом законопроектов на 2020 год, и те выступили против. На основании этого центр не поддержал предложение Анисим.

Министр юстиции Олег Слижевский сослался на действующее законодательство, которое признает равенство двух государственных языков, и отметил, что необходимости в его изменении «не наблюдается». Разработку и принятие закона о господдержке белорусского языка он назвал необоснованными действиями.

Кроме того, министр указал на то, что ряд предусмотренных законопроектом положений, в частности о создании департамента белорусского языка при президенте, введении уполномоченных по делам поддержки белорусского языка, контрольной деятельности предлагаемой к созданию языковой инспекции физических и юридических лиц, противоречат Конституции, указам президента, законам и Кодексу об административных правонарушениях.

По ее словам, на этой неделе члены секретариата ТБМ намерены обсудить, как действовать дальше, чтобы государственная поддержка белорусского языка все же была закреплена на законодательном уровне.