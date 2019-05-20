Власти отказали законопроекту о господдержке белорусского языка

/ Общество
Просмотров: 980

Государственные органы не согласились с идеей включить в план рассмотрения парламентом законопроектов на 2020 год проект закона о господдержке белорусского языка.

Об этом сообщила инициатор этого предложения Елена Анисим — депутат Палаты представителей и председатель общественного объединения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ).


«Более строгий и торжественный». Как изменился Овальный зал в Доме правительства

Обращение с соответствующим предложением парламентарий 18 апреля направила в Национальный центр законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ), в чьей компетенции находится решение подобных вопросов. В тот же день она выслала копии законопроекта в Администрацию президента, Совет министров и Министерство юстиции «для изучения и компетентной оценки».

Анисим сообщила, что 20 мая пришел ответ из Администрации президента. В документе за подписью заместителя главы администрации Владимира Жевняка говорится, что вопросы использования белорусского языка в стране уже урегулированы действующим законодательством.

Неделей ранее, 13 мая, Анисим получила письма из НЦЗПИ и Минюста.

Директор НЦЗПИ Вадим Ипатов сообщил депутату, что центр проконсультировался с заинтересованными госорганами по вопросу возможности включить упомянутый проект закона в план рассмотрения парламентом законопроектов на 2020 год, и те выступили против. На основании этого центр не поддержал предложение Анисим.

Министр юстиции Олег Слижевский сослался на действующее законодательство, которое признает равенство двух государственных языков, и отметил, что необходимости в его изменении «не наблюдается». Разработку и принятие закона о господдержке белорусского языка он назвал необоснованными действиями.

ТБМ рассказало об амбициозных планах на предстоящие выборы

Кроме того, министр указал на то, что ряд предусмотренных законопроектом положений, в частности о создании департамента белорусского языка при президенте, введении уполномоченных по делам поддержки белорусского языка, контрольной деятельности предлагаемой к созданию языковой инспекции физических и юридических лиц, противоречат Конституции, указам президента, законам и Кодексу об административных правонарушениях.

По ее словам, на этой неделе члены секретариата ТБМ намерены обсудить, как действовать дальше, чтобы государственная поддержка белорусского языка все же была закреплена на законодательном уровне.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ТБМ беларуская мова Персона: Елена Анисим Владимир Жевняк

Другие материалы на эту тему:

Нужен ли белорусский язык врачам и пациентам

Нужен ли белорусский язык врачам и пациентам

«Хватит в окопах сидеть». Молодежи нужно национальное воспитание

«Хватит в окопах сидеть». Молодежи нужно национальное воспитание

Нецентрализованное тестирование. Белорусский язык от Елены Анисим

Нецентрализованное тестирование. Белорусский язык от Елены Анисим

Хлопца, якога не ўзялі ў Adidas праз мову, запрасіла на працу іншая крама

Хлопца, якога не ўзялі ў Adidas праз мову, запрасіла на працу іншая крама