Французы хотят построить большой ТРЦ с лыжным склоном и аквапарком возле Курасовщины

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Группа французских компаний показала в Миноблисполкоме проект комплекса Minsk Mall Park. Он должен включать в себя семь блоков для торговли, развлечений и работы.

Источник: mlyn.by

Концепцию комплекса разрабатывали три компании: SKAISTA, RESKO и Zestful Urban Office, сообщает mlyn.by.

По задумке французов комплекс будет разделен на семь блоков. В них, среди прочего, разместятся гипермаркет, фудкорты, картинг, аквапарк с горками и бассейнами, кинотеатр на 12 залов, концертная зона на улице, стена для занятий альпинизмом, круглогодичный лыжный склон, городская оранжерея, а также офисы и отель.

Общая площадь комплекса с учетом двух парковок на 1000 и 3500 мест должна составить около 158 900 квадратных метров. Ориентировочная стоимость объекта — около 300 миллионов долларов.

Основатель и глава компании RESCO Тьерри Канер на встрече с представителями Миноблисполкома заверил, что комплекс будет гармонично дополнять долгострой «Торговую галерею „Сеница“».

Заместитель председателя Миноблисполкома Николай Рогащук сказал, что указанная территория является сельхозугодьями, и выделить там участок под строительство объекта можно лишь с согласия Александра Лукашенко. Канер пообещал в течение месяца подготовить обоснование проекта.
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Тэги: Курасовщина МКАД Беларусь-Франция Minsk Mall Park Персона: Тьерри Канер Николай Рогащук Город: Минск

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