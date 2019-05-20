Вилла в Италии, квартира в Британии. Зеленский подал декларацию

Новый президент Украины Владимир Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2018 год, где указал виллу в Италии за 3,37 млн долларов, а также пять гостиничных номеров в Грузии и другую недвижимость.

Об этом со ссылкой на данные Национального агентства по предупреждению коррупции пишет «Украинская правда» .

Зеленский задекларировал несколько квартир в Киеве, квартиру супруги в Крыму площадью почти 130 квадратных метров и ряд недвижимости за рубежом.

В частности, у президента с женой Еленой есть квартира в Британии площадью 91 кв.м. и жилой дом в Италии площадью 413 кв.м. Дом Зеленские приобрели в 2015 году за 3,37 млн долларов, а квартира в Британии им стоила около 1,6 млн.

Также супруги указали пять объектов незавершенного строительства — гостиничных номеров в Грузии.

Кроме того, у Зеленских есть квартира в Киеве площадью почти 300 кв. м за 720 тысяч долларов.

В прошлом году по основному месту работы («Квартал 95») Зеленский заработал около 160 тысяч долларов. Кроме этого, он задекларировал еще 208 тысяч долларов дохода. Супруга президента в прошлом году заработала 185 тысяч долларов.