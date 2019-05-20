Вице-премьер Ляшенко на инаугурации Зеленского передал ему поздравления от Лукашенко

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Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко принял участие в церемонии инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского 20 мая в Киеве и передал ему поздравления с официальным вступлением в должность от Александра Лукашенко, сообщили в белорусском посольстве.

На инаугурации предыдущего президента Украины Петра Порошенко в 2014 году Беларусь представлял Александр Лукашенко, которому было направлено личное приглашение.


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41-летний шоумен Владимир Зеленский победил Порошенко во втором туре выборов 21 апреля. Лукашенко поздравил его на следующий день.

«С удовлетворением отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев. Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом», — отмечалось в послании.
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Тэги: Беларусь-Украина инаугурация президента выборы в Украине Персона: Владимир Зеленский Геннадий Зубко Игорь Ляшенко Александр Лукашенко Петр Порошенко Город: Киев

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