Уроженца Гродненщины будут судить в Минске за особо крупное мошенничество

По версии следствия, 30-летний мужчина взял взаймы у знакомых 98 тысяч рублей и потратил на выпивку и азартные игры.

По данным СК, с сентября 2014-го по декабрь 2017 года фигурант обманул 12 человек, у которых взял взаймы более 98 тысяч рублей под предлогом развития бизнеса по продаже кормов сельскохозяйственным предприятиям, продаже подоконников, изготовления и установки окон.

Некоторым из потерпевших обвиняемый предлагал стать инвесторами. Еще нескольких человек он уговорил оформить на себя покупку телефона, а сам обещал ежемесячно вносить платежи. Но деньги он людям так и не вернул.

Уголовное дело возбудили летом 2018 года, а спустя несколько месяцев мошенника разыскали в Санкт-Петербурге и вернули в Беларусь. Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.