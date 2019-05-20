Премьер-министр Украины ушел в отставку

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Глава правительства Владимир Гройсман объявил об отставке с 22 мая.

Об этом политик заявил на специальном брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина».

 «Я думаю, что вы все понимаете, что правительство слагает полномочия перед вновь избранной Верховной радой Украины, а не перед новоизбранным президентом. Но вместе с тем, я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства. Хочу также подчеркнуть, что за три года работы нашего правительства мне абсолютно не стыдно за то, что нам удалось сделать и насколько адекватно мы реагировали на те вызовы и кризисы, которые перед нами стояли», — сказал Гройсман.

Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, призвав правительство уйти в отставку, взял на себя всю ответственность за будущие вызовы.

Владимир Гройсман возглавляет украинское правительство с 14 апреля 2016 года.

Ранее в отставку подали Министр обороны Украины Степан Полторак, глава СБУ Василий Грицак, глава МИД Павел Климкин. Своих должностей лишились советники бывшего президента Андерс Фог Расмуссен, Виктор Король, Сергей Квит, Мария Гайдар. С должности сняты также пресс-секретарь президента Святослав Цеголко и представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко.
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Тэги: Украина выборы в Украине Верховная Рада Кабмин Украины Персона: Владимир Гройсман Город: Киев

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