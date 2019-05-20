ЧМ-2019 по хоккею. Великобритания отправила Францию в первый дивизион

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На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии, определился первый неудачник. Элитный дивизион покидает сборная Франции.

Фото IIHF

Худшая команда группы А, которая играет в Кошице, определялась в матче между командами Великобритании и Франции. У французов после шести матчей было одно очко — за поражение по буллитам от датчан, у британцев — ноль. Проигравший вылетал в первый дивизион.

Вначале для сборной Франции все складывалось удачно — к середине второго периода они вели в счете 3:0. Однако британцам удался камбэк. Еще до окончания второго периода они отыграли две шайбы, а в третьем сравняли счет, переведя матч в овертайм, где решающую для команды Великобритании шайбу забросил Бен Дэвис — 4:3 (0:0, 2:3, 1:0, 1:0).

Сборная Франции в последний раз играла в первом дивизионе в 2007 году, после чего провела в элите мирового хоккея 12 сезонов.

Команда Великобритании сыграет в элитном дивизионе два сезона подряд впервые с 1951 года.

Сюжет: ЧМ-2019 по хоккею
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Тэги: хоккей-Великобритания хоккей-ЧМ-2019 Персона: Бен Дэвис

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