В Бресте оштрафовали противницу аккумуляторного завода

В Бресте на 510 рублей оштрафована активистка Людмила Карчевская за участие в шествии противников аккумуляторного завода 14 апреля.

Как сообщил правозащитник Роман Кисляк, 20 мая суд Ленинского района Бреста обвинил Карчевскую на основании ч. 3 ст. 23.34 КоАП и назначил наказание в виде 20 базовых величин (510 рублей) штрафа.

В октябре 2018 года этот же суд оштрафовал Карчевскую на 5 базовых величин (122,5 рубля) за участие в акции против строительства аккумуляторного завода, которая прошла 14 октября на площади Ленина в Бресте.

Ранее в мае текущего года суд Ленинского района оштрафовал двух активистов за участие в шествии противников аккумуляторного завода по центральным улицам города 7 апреля.

В апреле этим судом также по ст. 23.34 КоАП были оштрафованы 16 активистов: десять — за участие в шествии противников завода 7 апреля, пять — за участие в аналогичном шествии 14 апреля, одна активистка — за раздачу желтых надувных шаров 31 марта на площади Ленина.

С 3 мая возле предприятия круглосуточно, сменяя друг друга, дежурят активисты. Они считают, что завод, еще не принятый в эксплуатацию, уже фактически работает и выбрасывает в воздух вредные вещества. По мнению активистов, под видом пусконаладочных работ предприятие уже полноценно выпускает продукцию. Противники завода фиксируют факты, по их мнению, подтверждающие это, и направляют обращения о нарушениях в соответствующие инстанции.