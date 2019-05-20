Верховный суд отказал в регистрации общественной организации «Бессмертный полк»

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Коллегия гражданских дел Верховного суда отклонила апелляционную жалобу активистов на решение Минского городского суда об отказе в регистрации общественной организации «Бессмертный полк».

Об этом сообщил один из учредителей организации, бывший депутат Палаты представителей Валерий Драко.

По его словам, несмотря на это, учредители «Бессмертного полка» все-таки намерены добиться официальной регистрации общественной организации.


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«Когда мы получим письменное заключение об отказе в регистрации, мы соберем учредителей и примем решение проводить третье учредительное собрание, и дальше подавать на регистрацию минской городской организации. Может, будет так, может, будем создавать как республиканскую или международную организацию. Мы не останавливаемся и будем работать над созданием официальной организации „Бессмертный полк“», — сказал он.

«Люди не понимают, что „Бессмертный полк“ как общественная организация и шествие это разные вещи. Шествие это финал деятельности всей организации», — добавил Драко.

Акция «Бессмертный полк» появилась в 2012 году в России, а теперь ежегодно проводится 9 мая в разных странах. Ее главная особенность состоит в том, что люди приходят на шествие с портретами своих родственников, участвовавших в во Второй мировой войне, а также с георгиевскими ленточками.

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Тэги: Бессмертный полк Персона: Валерий Драко

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