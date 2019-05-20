Верховный суд отказал в регистрации общественной организации «Бессмертный полк»

Коллегия гражданских дел Верховного суда отклонила апелляционную жалобу активистов на решение Минского городского суда об отказе в регистрации общественной организации «Бессмертный полк».

Об этом сообщил один из учредителей организации, бывший депутат Палаты представителей Валерий Драко.

По его словам, несмотря на это, учредители «Бессмертного полка» все-таки намерены добиться официальной регистрации общественной организации.

«Когда мы получим письменное заключение об отказе в регистрации, мы соберем учредителей и примем решение проводить третье учредительное собрание, и дальше подавать на регистрацию минской городской организации. Может, будет так, может, будем создавать как республиканскую или международную организацию. Мы не останавливаемся и будем работать над созданием официальной организации „Бессмертный полк“», — сказал он.

«Люди не понимают, что „Бессмертный полк“ как общественная организация и шествие это разные вещи. Шествие это финал деятельности всей организации», — добавил Драко.