На ЧМ-2019 по хоккею определились шесть четвертьфиналистов

Сборная Латвии лишилась шансов на выход в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.

20 мая в Братиславе команда Латвии проиграла сборной Швеции — 4:5 (0:1, 1:1, 3:3), причем последнюю шайбу латвийские хоккеисты пропустили за 34 секунды до окончания третьего периода.

Чтобы не потерять шансы на выход в четвертьфинал, им нужна была победа в основное время, поэтому они сняли вратаря. Но шведы перехватили шайбу, и Деннис Расмуссен со своей половины площадки забросил в пустые ворота.

Таким образом в группе В определились все команды, которые выйдут в плей-офф — Россия, Чехия, Швеция и Швейцария. В группе А места в четвертьфинале себе гарантировали сборные Финляндии и США.

Сборной Латвии осталось провести один матч — 21 мая против Норвегии. В этой игре определится, кто займет в группе пятое место