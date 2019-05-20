В Китае не показали финал «Игры престолов» из-за торговой войны с США

Китайская телекоммуникационная компания Tencent, эксклюзивный поставщик контента телеканала HBO в Китае, не показала финальную серию сериала.

Заключительная серия «Игры престолов» должна была появиться на платформе Tencent Video утром 20 мая, но зрители увидели лишь сообщение о проблемах с каналом передачи, сообщает The Wall Street Journal . Раздосадованные зрители потребовали вернуть им деньги, заплаченные за подписку на Tencent Video, некоторые угрожали удалить свои аккаунты и приложения, отмечает издание.

Китай запретил Tencent транслировать «Игру престолов» из-за спора между США и Китаем.

Последний раунд американо-китайских переговоров о торговле завершился безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США увеличили пошлины с 10 до 25% на китайский импорт на сумму около 200 млрд долларов.