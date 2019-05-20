Лукашенко утвердил дополнительные меры безопасности на Евроиграх

Дополнительные меры безопасности будут реализованы в период проведения в Беларуси II Европейских игр 2019 года. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 20 мая.

Как сообщает пресс-служба президента, документ подготовлен с учетом отечественного и зарубежного опыта организации и проведения крупных международных спортивных соревнований. Его нормы направлены на обеспечение безопасности на спортивных аренах, в гостиницах и иных объектах инфраструктуры Европейских игр, на дорогах Минска.

«Реализация указа поспособствует безопасному проведению в Беларуси II Европейских игр, а его принятие свидетельствует об особом внимании, которое уделяется вопросам комфортного и безопасного пребывания в стране участников и болельщиков предстоящего международного спортивного форума», — отмечает пресс-служба. При этом суть утвержденных дополнительных мер безопасности не сообщается.

II Европейские игры пройдут 21-30 июня в Минске на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.