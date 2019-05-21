Австрия вылетела из элитного дивизиона ЧМ по хоккею, проиграв по буллитам Италии

Сборная Австрии покидает элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.

20 мая в заключительном матче группового раунда ЧМ-2019 в Словакии австрийцы в серии буллитов проиграли команде Италии — 3:4 (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1).

Перед матчем в пассиве у обоих сборных было по шесть поражений подряд и, соответственно, ноль очков. У Италии была худшая разница шайб среди всех команд — 1 забитая и 45 пропущеных.

Одержав победу, сборная Италии сохранила место в элитном дивизионе. В последний раз более одного сезона в элите Италия играла в 2006-2008 годах, затем последовала череда вылетов и возвращений.

Австрия вылетела в первый дивизион после двух сезонов в элите.

Еще одним неудачником чемпионата мира 2019 года стала сборная Франции, проигравшая в решающем матче команде Великобритании — 3:4.